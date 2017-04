Gideão e os 300 soldados – As 300 tochas na escuridão

Chegou a hora da luta. Gideão colocou seus 300 homens em três grupos. Deu a cada homem uma buzina e um jarro com uma tocha dentro dele. Lá pela meia noite, eles se ajuntaram em volta do acampamento do inimigo. Daí, todos ao mesmo tempo, tocaram suas buzinas e quebraram seus jarros, gritando: ‘A espada de Jeová e de Gideão!’ Os soldados inimigos, despertando, ficaram confusos e com medo. Todos começaram a fugir, e os israelitas venceram a batalha.

Deus escolhe um homem tímido chamado Gideão, de família pobre e insignificante da tribo de Manassés. Deus converteu Gideão, dando a ele autoridade e poder divino. Em seguida, Gideão destruiu os ídolos de seu próprio pai, assim tirando a influência do pecado de sua própria família. Os israelitas tinham sofrido sete anos de opressão estando debilitados com a presença dos Midianitas. Então, ele chamou soldados de quatro tribos de Israel para lutar contra o formidável exército dos invasores. Ele reuniu 32.000 soldados para tentar derrotar 135.000 soldados inimigos. No final da história restou um pequeno exército de 300 soldados Eles se tornaram vencedores com o poder divino. Deus deixa com isso uma lição de vida. Assim como Deus vence os Midianitas com o pequeno exército de Gideão, Ele ajuda a Seus filhos a vencerem as grandes lutas da vida.

Com mais de 13 soldados inimigos para cada guerreiro israelita, Deus disse que ainda eram demais. Ele deu ordem a Gideão para dispensar 9.700 dos soldados que restaram. Agora a diferença era ainda mais amedrontadora: 450 versus 1. Com apenas 300 soldados, Israel teria que enfrentar o poderoso e numeroso inimigo dos midianitas e seus aliados. A estratégia militar que Gideão apresentou aos homens que ficaram com ele não foi nada convencional. Durante a noite, cercariam o acampamento dos midianitas com tochas, trombetas e cântaros vazios. Segundo a ordem de Gideão, eles iam tocar as trombetas, gritar e quebrar os cântaros. Os midianitas saíram das suas cabanas totalmente desnorteados, e Deus deu ao seu povo uma vitória total sobre estes opressores. Deus transformou um comandante tímido e seu pequeno exército de 300 em grandes vencedores.