Polícia Federal faz operação contra o tráfico de drogas em MS e 3 estados

A Polícia Federal realiza nesta quinta-feira (06), a Operação Bagre em Mato Grosso do Sul e outros três estados brasileiros. A ação visa desarticular uma quadrilha envolvida com o tráfico internacional de drogas, que agia principalmente na região da fronteira oeste do Paraná.

Segundo informações do portal G1, os policiais devem cumprir 30 mandados judiciais, sendo 13 de prisão preventiva, três de condução coercitiva e 14 de busca e apreensão. No início da manhã, 10 pessoas foram presas mas não há detalhes dos locais.

Em Mato Grosso do Sul a ação acontece em Dourados, segunda maior cidade do Estado. No Paraná, os mandados serão cumpridos em Foz do Iguaçu, São Miguel do Iguaçu, Santa Helena e Medianeira.

Em Minas Gerais a operação acontece na cidade de Patrocínio e no Rio Grande do Sul, em Novo Hamburgo.

Ainda de acordo com informações da PF repassadas ao G1, as investigações acontecem há um ano e meio e apontam que um grupo de 20 pessoas levava droga do Paraguai para o Brasil e distribuía em Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais.

O nome da operação faz referência ao principal investigado, apontado como sendo o “cabeça” da organização criminosa.