O Dia em que o Sol Parou – A Batalha de Aijalom

Foi no Vale do Aijalom, onde aconteceu a batalha de Josué em favor de Israel. Aijalom era um lugar na planície de Shephelah na antiga Terra de Israel , identificado hoje como Yalo ao pé da Bethoron passagem, uma aldeia árabe estava situada a 13 km a sudeste de Ramla. Seu nome em hebraico que dizer “lugar de gazelas”.

O lugar serviu para batalhas entre os invasores e os nativos. No Tell el-Amarna foram encontradas letras com escritos durante os últimos doze anos do Faraó Akhenaton e no primeiro ano de reinado de Tutancâmon (século 14 aC). Adoni-zedek falou da destruição da “cidade de Aijalom” pelos invasores, e descreve -se como ”aflito, muito aflito” pelas calamidades que vieram sobre a terra, exortando o rei do Egito para apressar a sua ajuda.

Este evento pode ter sido ligado a um ataque dos amorreus , antes da chegada dos israelitas sob Josué. Mas desde que o vale se estende até a oeste como a um ponto a meio caminho entre Sha\’alvim e Latrun , a cidade referenciada nestas cartas podem ter sido qualquer acordo no vale.

O Vale de Aijalom foi mencionado pela primeira vez no Livro de Josué como onde Josué derrotou cinco reis amorreus. Após a sua meia-noite marcha para resgatar a cidade de Gibeão da coalizão liderada pelo Rei de Jebus, de Jerusalém, Joshua prosseguiu a coligação para o leste, para baixo através da descida de Bete-Horom, e depois para o sul através do vale de Aijalom. Para permitir os israelitas completar o percurso antes do anoitecer, Josué pediu ao Senhor para alongar o dia proferindo o comando: “Sol, fique tu ainda sobre Gibeão , e tu, lua, no vale de Aijalom”. O sol parou no meio do céu e atrasou por quase um dia inteiro. Nunca houve um dia como se antes ou depois. É este o relato que, segundo os estudiosos e a própria arqueologia, teria acontecido em Aijalom.

Tem sido especulado que estes poderiam ter sido os dois eclipses no início do reinado Joshua. O primeiro foi um eclipse lunar, logo acima do vale de Aijalom e o horizonte ocidental, a lua ainda estava em eclipse ao atingir o horizonte, a sua média cerca de uma hora antes do nascer do sol em 22 de dezembro de 1471 a.C., com uma magnitude de 1.28 ou 128%.

Durante a Idade Média, por exemplo, AD 1595, a luz emitida por corpos celestes serviram como propulsão para seus movimentos aparentes no céu, assim como para os cometas. A informação dá conta de que, durante essa longa batalha de Josué, deve ter sido o eclipse do sol ao meio dia, no meio do céu. Isso ocorreu em 6 de janeiro de 1470 a.C . Esta data corresponde muito bem com a cronologia bíblica e judaica, mas nunca foi aceita pelas autoridades seculares.

Após a conquista, a cidade de Aijalom foi distribuída para a Tribo de Dan e foi designada como uma das cidades dadas aos levitas coatitas. Apesar da vitória de Josué no Vale de Aijalom, os amorreus continuaram a viver na cidade de Aijalom. Eventualmente, os danitas abandonaram sua herança inicial na área de Aijalom e se mudaram para a parte extrema do norte de Israel, estabelecendo-se na cidade de Laís.

A localização também serviu para uma grande vitória sobre os filisteus pelo rei Saul e seu filho Jonathan . Depois de um ataque ousado por Jonathan na guarnição dos filisteus em Micmás , eles perseguiram os filisteus até Aijalom, uma distância de quinze milhas. Nos anos posteriores, Aijalom foi habitada por Efraim e Benjamim. Depois que o reino foi dividido, Aijalom tornou-se o limite entre os reinos de Judá e Israel.