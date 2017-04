A Travessia do rio Jordão

Os israelitas atravessarem o rio Jordão. Visto que chove muito, o rio ainda estava cheio. Mas, de repente, a água sumiu. Os israelitas fazem a travessia em solo seco, como no mar Vermelho, da outra vez. Para onde foi toda a água? Quando chegou o tempo de os israelitas cruzarem o rio Jordão, Deus mandou que Josué dissesse ao povo: ‘Os sacerdotes devem pegar a arca do pacto e ir na frente. Quando pisarem na água do rio Jordão, a água vai parar de correr.’

Assim, os sacerdotes apanharam a arca do aliança e a carregaram na frente do povo. Chegando ao Jordão, entraram na água. Esta era forte e profunda. Mas, assim que seus pés tocaram na água, ela parou de correr, como num milagre. Rio acima, O Deus de Abraão havia represado a água. Portanto, em pouco tempo, não havia mais água no rio. Os sacerdotes, com a arca, foram até o meio do rio seco. Enquanto ficaram parados ali, todos os israelitas cruzaram o rio Jordão em solo seco.

Depois de todos terem atravessado, Jeová mandou Josué dizer a doze homens fortes: ‘Entrem no rio, lá onde estão os sacerdotes com a arca da aliança. Apanhem doze pedras e empilhem-nas lá onde vão passar a noite. Então, no futuro, quando seus filhos lhes perguntarem sobre o significado das pedras, deverão contar-lhes que as águas pararam quando a arca do de Deus cruzou o Jordão. As pedras servirão de lembrança do milagre.” Josué colocou também doze pedras lá onde estiveram os sacerdotes no rio. Josué disse então aos sacerdotes com a arca: ‘Subam do Jordão.’ E assim que saíram, o rio passou a correr de novo.

É bom conferir o que foi escrito no livro sagrado a respeito da Travessia do rio Jordão. Acontecia ser a época das colheitas, o que correspondia com as cheias do Jordão, em que o rio saía do leito e as águas inundavam os terrenos marginais; no entanto, logo que o povo se preparou para atravessar o rio e os pés dos sacerdotes que transportavam a arca entraram na água, imediatamente as águas começaram a amontoar­-se como se tivessem encontrado um dique, e isto já muito acima, na cidade de Adã, perto de Zaretã. As águas foram correndo para o Mar Salgado, até que o leito ficou sem água nenhuma. Então, todo o povo passou, no sítio em que o rio mais se aproximava da cidade de Jericó, e os sacerdotes que transportavam a arca permaneceram ali no meio do Jordão, sobre terra sem água, até que toda a gente passou para o outro lado.

O rio Jordão é um rio de grande importância religiosa que se situa na Palestina, formando o Vale do Jordão, a fronteira natural entre Israel e a Jordânia. Jordão significa aquele que desce ou também lugar onde se desce. Nasce na encosta do monte Hérmon, atravessa os lago Hulé e segue depois até ao mar da Galileia e desagua no mar Morto.

As suas margens, em especial no troço de montante que transporta água doce, são muito aproveitadas para agricultura, tanto do lado de Israel como do lado da Jordânia.