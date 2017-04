A Terra Prometida e os doze Espias

Compartilhar no Facebook

A Terra Prometida era, na verdade, um lugar muito especial. Os cachos de uva eram muito grandes. Os figos e as romãs. Donde é que vieram estas belas frutas? Da Terra de Canaã. Lembre-se de que Canaã era onde Abraão, Isaque e Jacó costumavam morar. Mas, por causa da fome que houve ali, Jacó mudou-se com sua família para o Egito. Então, uns 216 anos mais tarde, Moisés estava levando os israelitas de volta a Canaã. Eles chegaram a um lugar no ermo, chamado Cades.

O povo da Terra de Canaã era mau. Por isso, Moisés enviou doze espias, dizendo-lhes: ‘Descubram quanta gente mora lá e quão fortes são. Vejam se o solo é bom para a lavoura. E tragam de volta alguns dos frutos.’

Quando os espias voltaram a Cades, eles informaram a Moisés: ‘É realmente um país excelente.’ E para provar isso, mostraram a Moisés algumas frutas. Mas dez espias disseram: ‘O povo que mora por lá é grande e forte. Seremos mortos, se tentarmos tomar o país.’

Os israelitas ficaram com medo ao ouvirem isso. ‘Teria sido melhor morrermos no Egito, ou mesmo no ermo’, disseram. ‘Morreremos em batalha, e nossas esposas e filhos serão capturados. Vamos escolher outro líder, em lugar de Moisés, para voltar ao Egito!’

Mas dois dos espias confiaram em Deus e tentaram acalmar o povo. Eram Josué e Calebe. Disseram: ‘Não tenham medo. Jeová está conosco. Será fácil tomar a terra.’ Mas o povo não quis escutar. Até quiseram matar Josué e Calebe.

Deus ficou muito zangado, dizendo a Moisés: ‘Nenhum dos que têm vinte anos ou mais entrará na Terra de Canaã. Eles viram os milagres que fiz no Egito e no ermo, mas não confiam em mim. Por isso, vão perambular no ermo por quarenta anos, até morrerem. Só Josué e Calebe entrarão na Terra de Canaã.’

O texto sagrado diz assim: “E falou o SENHOR a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a Terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel; de cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor; todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Estes são os seus nomes: da tribo de Rúben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Hori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Jigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulom, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gadi filho de Susi; da tribo de Dã, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Aser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vofsi; da tribo de Gade, Geuel, filho de Maqui. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra; e a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a Terra de Canaã; e disse-lhes: Subi por aqui para o lado do sul, e subi à montanha: Vede que terra é, e o povo que nela habita; se é forte ou fraco; se pouco ou muito. Como é a terra em que habita, se boa ou má; e quais são as cidades em que eles habitam; se em arraiais, ou em fortalezas.