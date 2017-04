Onevan defende nomeação de aprovados em concurso da Agepen

O deputado estadual Onevan de Matos (PSDB), vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, emitiu nota oficial, na qual manifesta solidariedade e apoio aos candidatos aprovados no concurso público da Agepen e que aguardam a nomeação pelo Governo do Estado.

Histórico – Onevan de Matos foi procurado pessoalmente, bem como recebeu uma série de mensagens de candidatos que foram aprovados no concurso, já realizaram o curso de formação – estando aptos ao trabalho –, entretanto, ainda não foram convocados para a assunção ao cargo público.

“Sou absolutamente solidário aos aprovados no concurso, especialmente aqueles que foram aprovados dentro do número de vagas previstas no edital. Sei, também, que a área da segurança penitenciária é absolutamente importante para a segurança e a tranquilidade da população sul-mato-grossense, notadamente neste momento em que sabemos que o país inteiro necessita de investimentos na área”, consignou o deputado estadual.

Crise Financeira – O parlamentar ponderou, no entanto, o momento delicado ao qual as finanças do Estado atravessam, especialmente após a crise com a importação do gás boliviano. Onevan lembrou que o governador acabou de promover uma reforma administrativa que extinguiu secretarias, órgãos e exonerou quase 1 (um) mil servidores comissionados.

“Reitero que estou à disposição para ajudar aos aprovados no concurso público e tentar interceder junto ao Governo do Estado, mas preciso fazer essas ponderações, bem como não posso criar expectativas incorretas”, concluiu Onevan de Matos.

NOTA

Amigos de Mato Grosso do Sul,

Tenho recebido diversas mensagens de aprovados no concurso da Agepen, os quais já fizeram o curso de formação e aguardam a convocação pelo Governo do Estado.

Esclareço, em primeiro lugar, que sou absolutamente solidário aos aprovados no concurso, especialmente aqueles que foram aprovados dentro do número de vagas previstas no edital.

A questão já foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que esses candidatos deverão ser convocados, sem discricionariedade da Administração Pública, até a validade do concurso.

Sei, também, que a área da segurança penitenciária é absolutamente importante para a segurança e a tranquilidade da população sul-mato-grossense, notadamente neste momento em que sabemos que o país inteiro necessita de investimentos na área.

Em síntese: sou solidário à luta de vocês, de modo que posso recebê-los e tentar interceder junto ao Governo do Estado.

Peço, porém, que vocês não esqueçam que o Governo do Estado acabou de nos submeter uma reforma administrativa, na qual extinguiu secretarias, órgãos e exonerou quase 1 (um) mil servidores comissionados.

As finanças do Estado atravessam um momento crítico, principalmente após o início da crise na importação do gás boliviano.

Reitero que estou à disposição para ajudá-los, mas preciso fazer essas ponderações, bem como não posso criar expectativas incorretas para todos vocês.

Atenciosamente,

Onevan de Matos

Deputado Estadual

