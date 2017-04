Moisés e os Dez Mandamentos Divinos

Compartilhar no Facebook

Cerca de dois meses depois de terem deixado o Egito, os israelitas chegaram ao monte Sinai, também chamado Horebe. Era o mesmo lugar onde Jeová tinha falado a Moisés num arbusto ardente. O povo acampou e ficou ali por um tempo.

Enquanto o povo esperava, Moisés subiu no monte. Lá em cima, o Criador disse a Moisés que queria que os israelitas Lhe obedecessem e se tornassem Seu povo especial. Depois que desceu, Moisés disse aos israelitas o que Deus queria. E o povo disse que ia obedecer a Jeová, porque queria ser povo dele. Deus fez o cume do monte fumegar e causou trovões. Falou também ao povo: ‘Sou Jeová, seu Deus, que os tirou do Egito.’ Então ordenou: ‘Não devem adorar a nenhum outro deus, mas só a mim.’

Deus deu aos israelitas mais nove mandamentos, ou leis. O povo ficou com muito medo. Disseram a Moisés: ‘Fale você conosco, porque tememos que, se Deus falar conosco, vamos morrer. Depois, Jeová disse a Moisés: ‘Suba a mim, no monte. Vou dar-lhe duas pedras chatas, nas quais escrevi as leis que quero que o povo guarde.’ Assim, Moisés subiu ao monte. Ficou ali 40 dias e noites.

Deus tinha muitíssimas leis para seu povo. Moisés escreveu essas leis. Deus entregou-lhe também as duas pedras chatas. O próprio Deus havia escrito nelas as dez leis que tinha declarado a todo o povo. São chamadas de Dez Mandamentos.

Os Dez Mandamentos são leis importantes. Mas também o são muitas outras leis que Deus deu aos israelitas. Uma delas dizia: ‘Tem de amar a Jeová, seu Deus, de todo o coração, de toda a mente, de toda a alma e de toda a força.’ Outra dizia: ‘Tem de amar seu próximo como a si mesmo.’ O Filho de Deus, Jesus, disse que essas eram as duas maiores leis que o Pai deu a Israel.

Moisés foi o segundo patriarca depois de Abraão. Em um chamado Deus revelou a Moisés que deveria fugir com os Hebreus de volta a Terra Prometida (Canaã) ele obedeceu e convocou os Hebreus para a fuga, todos estiveram de seu lado e obedeceram a Deus. Após atravessar o Mar Vermelho, Moisés continuou a sua caminhada para Canaã. Moisés apenas viu Canaã de longe, lá recebeu a tábua dos Dez Mandamentos. Esse episódio ficou conhecido como Êxodo. Moisés morreu no caminho depois que vira Canaã.

Resumindo, são estes os mandamentos que ficaram escritos na Tábua da Lei: Adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas; Não usar o Santo Nome de Deus em vão; Santificar o sábado; Honrar pai e mãe; Não matar; Não adulterar, guardando castidade nas palavras e nas obras; Não furtar; Não levantar falsos testemunhos; Não cobiçar a mulher do próximo, guardando castidade nos pensamentos e desejos; Não cobiçar as coisas alheias.