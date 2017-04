Peregrinação no Deserto – Do Egito à Terra Prometida

Para chegar à Terra de Canaã, Moisés não tomou o caminho mais curto — com cerca de 400 quilômetros ao longo da costa arenosa do Mediterrâneo. Se tivesse feito isso, teriam passado diretamente pelo meio do território dos inimigos filisteus. Tampouco atravessou o centro da ampla península do Sinai, onde enfrentariam calor escaldante no planalto de cascalho e calcário. Não, Moisés levou o povo para o sul, ao longo da estreita planície costeira. Primeiro, eles acamparam em Mara, onde Jeová fez com que as águas amargas se tornassem potáveis.* Após partir de Elim, o povo resmungou pedindo comida. Deus enviou codornizes e depois maná. Em Refidim, o povo resmungou outra vez, pedindo água; os amalequitas que atacaram Israel foram derrotados e o sogro de Moisés o aconselhou a obter ajuda de homens capazes.

Moisés conduziu então Israel em direção às montanhas mais ao sul, acampando junto ao monte Sinai. Ali, o povo de Deus recebeu a Lei, construiu o tabernáculo e ofereceu sacrifícios. No segundo ano do Êxodo, rumaram para o norte, atravessando um “grande e atemorizante ermo”. A jornada à região de Cades (Cades-Barneia) aparentemente levou 11 dias. Por causa do relatório negativo de dez espiões, o povo ficou com medo e, por isso, teve de vaguear por mais 38 anos. Entre os lugares onde acamparam estavam Abrona e Eziom-Géber. Depois, voltaram a Cades.

Quando finalmente chegou o tempo de entrarem na Terra Prometida, os israelitas não rumaram em linha reta para o norte. Contornaram a Terra de Edom e seguiram pela “estrada real”. Para uma nação inteira — com crianças, animais e tendas —, não foi fácil percorrê-la. Por exemplo, eles tiveram de entrar e sair de desfiladeiros profundos — como o de Zerede e o do Árnon, com quase 520 metros de profundidade.

Finalmente, os israelitas chegaram ao monte Nebo. Miriã havia morrido em Cades; Arão, no monte Hor. Moisés morreu perto da Terra na qual ele queria entrar, tão perto que dava para avistá-la. Coube a Josué liderar Israel na conquista da Terra, terminando assim uma jornada que começara 40 anos antes.