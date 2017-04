O Paraíso Engarrafado na cidade de Paraty

A antiga, mui nobre e pequenina cidade de Paraty é um pequeno tesouro da história do Brasil no litoral do Rio. Na época colonial, do Império, era o porto de saída dos navios que levavam ouro daqui para Portugal. Hoje, é sede de feiras de literatura, teatro, fotografia, moda e onde se produz dos melhores aguardentes do nosso país.

Tenho muitos amigos. Uns gostam uísque, outros adoram vinho e há os que não tiram da cabeça a ideia de tomar uma boa pinguinha. É o caso do querido Pedro Martinelli, um dos fotógrafos mais brilhantes do país e conhecedor respeitável do assunto.

Certa vez encontrei-me com Pedrão em Paraty, durante um festival de fotografia. Para colocarmos o papo em dia, o amigo insistiu em levar-me a um bar que chamou ”paraíso”. Paraíso?, perguntei a algumas residentes de lá. Ninguém conhecia o lugar. Mas Martinelli sabia. Era essa butique de cachaça aí da foto que descobrira na Rua da Cadeia.

Não resisti e fiz essa imagem aí da lojinha que tem em suas prateleiras mais de 600 difrentes marcas de água-que-passarinho-não-bebe. Um paraíso engarrafado, como rebatizou o amigo Pedro Martinelli.

(Orlando Brito)