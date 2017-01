Tribuna Livre

KNOW-HOW – Esta é uma qualidade que deve ter todas as pessoas investidas em função pública. Caso alguns não possuam a expertise ou essa qualidade específica, deve ter o cuidado de buscar conhecimento para desempenhar o cargo público para o qual foi convidado. O ocupante de qualquer função pública deve aprimorar-se, e assim, prestar serviço com uma boa qualificação profissional.

BURACOS NAS RUAS – Janayna Almeida e tantos outros mundonovenses reclamam da quantidade de buracos nas ruas. Ela diz: “Não dá pra andar meu Deus! As ruas estão cheias de buracos, cada valeta que cabe um caminhão.” Andando de moto, quase caí dentro de um desses enormes buracos. A moça faz um apelo: “tomara que arrumem logo essas ruas para dar mais tranquilidade para todos nós.”

AS PRIORIDADES – Sem dúvida, prioridade neste momento é tapar os buracos das ruas e resolver o sério problema da saúde. Inverter prioridade não satisfaz a gente ordeira de Mundo Novo. É preciso que haja sensibilidade da parte da nova equipe administrativa do Município de Mundo Novo, e nas demais cidades da região. Avante, pois!…

SECRETARIA DEMAIS – Enquanto Na maioria das cidades brasileiras está acontecendo a redução de gastos com corte de secretarias, em Mundo Novo, a nova gestão ampliou para 11 o número de secretarias. Nas grandes cidades como Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e São Paulo, as secretarias caíram pela metade, um exemplo a ser seguido pelas prefeituras de todo o País, que vivem intensa crise financeira.

A PERGUNTINHA – Alguém teria recebido o pagamento de dezembro? O povo quer saber se algum graduado teria recebido os proventos antes de todo mundo, s pobres mortais. Setores da gestão petista de Mundo Noivo distribuíram informação afirmando que a Folha teria sido paga, enquanto a versão é desmentida logo após por funcionários. Alguns privilegiados teriam sido beneficiados, incluindo o prefeito e o vice?

A VIRTUDE – Para o filósofo Sócrates, assim como para Platão e Aristóteles a virtude é uma qualidade, uma habilidade, uma sensibilidade ético-social de equilíbrio que é inata e se desenvolve através da educação, da disciplina, do hábito e do conhecimento. Para entendermos com mais exatidão o que os gregos entendiam por virtude, talvez devêssemos comparar o termo virtude com o que nós entendemos pela palavra competência ou excelência. E até, em alguns casos, o que entendemos pela palavra expertise ou profissionalismo.

