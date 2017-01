MADEIREIRA PARAÍSO, GERANDO DIVISAS A PARTIR DO MUNICÍPIO DE JAPORÃ

Fundada em 2009, a Madeireira Paraíso, após muitos esforços dos proprietários e vastas pesquisas para concretizar o projeto em uma região onde o uso de madeira nativa é muito forte e o desconhecimento do uso de eucalipto tratado era visto com desconfiança, assim especializou-se no tratamento através do processo de autoclave.

Após um longo período de desconfiança dos produtores rurais da região, a Madeireira Paraíso, conquistou a confiança de todos, por oferecer madeiras que são provindas de florestas ecologicamente corretas, tendo como principal objetivo reduzir os impactos causados ao meio ambiente e com isso a preservação das matas nativas nobres. O eucalipto tem baixo custo, é resistente, isolante e aceita todos os tipos de acabamento como adesivos, tintas, colas e vernizes, permitindo a valorização e a praticidade na construção de seus espaços.

Em 2013, a Madeireira Paraíso inaugurou um segundo setor, a serraria, para atender todos os setores do ramo da madeira, aproveitando assim tudo o que a madeira pode oferecer, desde tábuas, vigas, caibros e ripas.

Para adquirir os produtos da Madeireira Paraíso, conta com a parceria de Instituições Bancárias, pode ser feito empréstimos e parcelamentos.

O objetivo da Madeireira Paraíso sempre foi contribuir com a preservação do meio ambiente e também com o bem da sociedade comercializando eucalipto tratado pronto para sua utilização, com o intuito de gerar lucratividade e desenvolvimento para a empresa objetivando a satisfação de todos com os quais se relacionam.

A Madeireira Paraíso está instalada no município de Japorã, possui 12 funcionários qualificados e tem à frente da administração os proprietários Cledi Loureiro e Alcindo Sampaio.

Comentários no Facebook

Comentários no Facebook